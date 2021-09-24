美國佛州一名少女日前至海灘戲水，站在海中拍網美照，期間發現有魚游過她的腳邊，當時以為只是一條大魚，下一秒她才意識到，這條大魚竟是鯊魚，嚇得她趕緊跑開，而不知情的朋友仍繼續拍攝，拍下她驚恐的模樣。

根據《紐約郵報》報導，18歲的克里斯汀娜（Kristina Lowe）日前與好友安娜莉亞（Annalea Burr）至新士麥那海灘（New Smyrna Beach）玩水，當時她站在海裡，請安娜莉亞幫她拍照，隨後她就發現不對勁，驚覺有魚一直在她們身邊徘徊。

克里斯汀娜回憶說，「我感覺到有什麼東西摩擦我的腿，低下頭看到一條類似大魚的生物」，當下她便意識到這是一條4英尺（約1.2公尺）的鯊魚，嚇得趕緊跑開，而友人安娜莉亞並未發現異狀，還不斷按下快門，拍下克里斯汀娜驚悚表情。

只見克里斯汀娜被嚇壞尖叫，反應非常激動，海水因此四噴，而鏡頭也拍下鯊魚的背鰭，友人安娜莉亞隨後才察覺到鯊魚，兩人趕緊跑上岸，所幸並沒有被咬傷，而克里斯汀娜受訪時提到，「真的是太瘋狂了，這是我第一次遇到鯊魚，而且牠的皮膚非常粗糙，牠碰到我了，摩擦我的膝蓋」。

克里斯汀娜也坦言，當天她也被嚇到不敢回到海裡，不過她不會因此懼怕大海，表示「這裡本來就是鯊魚的家園，而且我就住在這附近，知道海邊常有鯊魚出沒，只是我從未親眼看過，甚至與牠們同時待在海裡」。新士麥那海灘被稱做「世界鯊魚襲擊之都」，過去還曾發生24小時內有3人被鯊魚咬傷的事件。