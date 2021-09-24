八德國民運動中心為地上5樓、地下2樓的建物，內部運動設施包括溫水游泳池、SPA池、體適能中心、飛輪教室、韻律教室、桌球區及綜合球場等。（陳夢茹攝）

桃園市八德國民運動中心今天試營運，期間推出數10項免費體驗課程，不過需要事前先預約，10月12日將正式營運，開放時間為每天上午6點到晚上10點，相關資訊可洽官網查詢。

桃園市長鄭文燦表示，他任內規畫11座運動中心，今天（24日）試營運的八德國民運動中心是第8座，該地址原為軍方的北景雲營區，後來規畫為八德國民運動中心、大湳消防分隊、大湳圖書館、公托、日照中心、市民活動中心及停車場等多元設施。

八德國民運動中心為地上5樓、地下2樓的建物，鄭文燦指出，建物地下1、2樓共規畫421格汽車停車格、260格機車停車格，讓欲到大湳市場採買的市民停車更便利，解決周邊停車位不足的問題。

內部運動設施包括1樓溫水游泳池、SPA池、2樓體適能中心、飛輪教室、韻律教室、3樓桌球區及5樓綜合球場等，3樓桌球區未來亦將提供桌球選手訓練使用。此外，公共空間採取共同使用原則，充分利用中庭空間，建築外觀則融合馬祖石板屋風格，榮獲國家卓越建設獎。

鄭文燦提醒，八德國民運動中心試營運15天，平日開館時間為中午12點至晚上8點，假日開館時間是上午8點到晚上8點，免費提供運動課程及場地。試營運期間結束後，八德國民運動中心將暫時閉館2、3日改善後再度正式營運。

鄭文燦表示，八德目前正在興建捷運綠線，將來還有三鶯線等支線，將來八德地區將四通八達，八德重畫區年輕家庭非常多，除北區青少年活動中心外，市府將在社會住宅規畫微型運動中心。

另鄭文燦也說，桃園敬老愛心卡800點可在全市運動中心使用，長者可在上午8點至10點、下午2點至4點免費使用運動中心，鼓勵長者多加利用敬老愛心卡點數及免費時段。