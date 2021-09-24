24日，根據越南官媒體報導，因為缺少新冠疫苗，無法先幫富國島居民接種。因此，開放這座觀光島嶼給外國遊客的原訂時間，將順延至11月底。

苦於新變種病毒株肆虐，越南正在加速疫苗接種率。目前，除了返鄉的越南人，以及境內投資者外，其餘的外國人都不能進入越南。

兩個星期前，越南政府還興致勃勃地宣布10月開放外國觀光客遊玩富國島，沒想到這麼快就髮夾彎宣布延期解封。富國島地方官員表示，外人進入前，島嶼居民要先群體免疫才行，但現在疫苗根本不夠打，大概最多還需要30萬劑才夠。越南官方數據也顯示，迄今富國島居民僅約3%左右是完整接種。

而在越南9800萬人口中，也只有大概7.3%是完整接種者，是亞洲區數一數二的低。

20日，在沒有當地案例發生的富國島，竟發現新的集群病例。不過地方當局卻表示已控制，不會影響將重新開放的既定行程。也就是說，從11月20日開始，富國島將在6個月內分階段解封，每周最多會有三架包機。

在這半年試點開放期間，將會有3,000到5,000名遊客造訪，且富國島地方當局可強制採檢這些外國人是否染疫。

疫前，越南2019年的外國遊客有1800萬，藉由旅遊得到的收入為310億美元，約占經濟成長率12%左右。不過，2020年因新冠病毒，外來旅客也遽降至380萬而已。

至於其它東南亞旅遊地區，馬來西亞上周重新開放蘭卡威，但只能大馬民眾去。至於泰國的普吉島與蘇梅島，則歡迎打過疫苗的外國觀光客。