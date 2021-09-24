桃園雲豹24日公佈除了選秀球員張舜丞外，同時也簽約兩名鋒線球員劉靖及蔡揚名，期許這些新一代的球員能夠展現各自強項，成為桃園雲豹隊開季後的即戰力。

張舜丞靈活的球風加上穩定的投籃，是雲豹隊看中他的原因，他興奮表示，「這是人生轉折點，必須盡快適應職業強度、打出表現，」他期許自己進入職籃與其他好手競爭切磋，能夠增進自己實力，目前全心投入訓練，以做好準備，蓄勢待發。

劉靖的爸爸劉俊業曾為輔仁大學籃球教練，培育出國內包含顏行書及楊敬敏等籃球好手，更率領輔大奪下6次UBA冠軍。因為一家都是體育人出身，劉靖也獲得家人的支持，追求屬於自己的籃球夢想，感謝雲豹隊給了這麼好的舞台。對於自己在雲豹球隊中扮演的角色，劉靖認為球隊贏球應該在個人表現之上，希望利用個人的爆發力及彈跳能力，在籃板球及防守上做出貢獻。

曾有職業球隊經歷的蔡揚名，就讀三民家商期間才開始接觸籃球，家人的支持讓他堅定走上籃球這條路。目前給自己的課題則是加強重量訓練，期許自己能協助分擔洋將進攻和籃板，幫助球隊贏得勝利。

加入桃園雲豹的隊員們個個充滿企圖心和不認輸的氣勢，開始投入集訓，完成教練所設定的目標，希望在場上打出屬於雲豹的團隊球風。