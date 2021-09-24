台北市長柯文哲最新說明

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布新增8例確定病例，分別為1例本土(居住縣市為新北市)及7例境外移入。面對北市疫情最新現況，台北市長柯文哲說明疫情、自費篩檢抗體說明、疫苗規劃期程，以及自營機關場租減半。

柯文哲今表示，北市大概已經有14天沒有不明感染源，理論上接近降到第一級標準，不過畢竟首都生活圈，重點不是北市，而是整個台灣狀況，不管怎樣，不明感染源全台也降到非常低，若真得降到一級，也有可能疫情反撲，唯一辦法是疫苗，五月到現在已經壓到最低，剩下就是最快速度達到疫苗覆蓋率。

被問及達到降級標準但要看疫苗覆蓋率，北市有評估標準嗎？柯文哲說，按照之前指揮中心公布警戒標準，其實二級是出現感染源的不明病例，北市理論上可以降到一級，現在台灣島內不明感染源案例應該很低很低了，但疫苗覆蓋率跟邊境管制還有嚴格防疫標準就是問題。

另外，關於參加CPTPP一事，柯文哲說，凡事有利有弊，參加國際組織我都贊成，要融入世界，但是凡事有壞處，一但加入後，農民、服務業的保護在哪裡？還有外資管制呢？這些都是問題，這絕對不是蔡總統說的「水到渠成」，我要講的是「海嘯來了」，真要參加沒那麼簡單，國內要準備，真的加入後，農業、服務業衝擊、外資進來管制要做好。

副市長黃珊珊說明，北市本土不明感染源上一案例是9/11，明天就會長達14天沒有不明感染源，照規範幾乎是降級標準，但要等中央。但因應疫情衝擊，北市2146處機關自營場地場租減半至12月底。

被問及蘇貞昌3+11報告有道歉，但強調沒有證據證明3+11是破口，衛福部長陳時中也說「3+11跟800條人命有什麼關係？」柯文哲說，新冠肺炎病毒不會從外太空直接掉到雙北地區，其實台灣人很古意，你跟大家道歉，大家都會接受，死這麼多人，還這種傲慢態度，這樣以後大家何必跟你多講什麼。

對於北市獅子會於8月進行會長交接晚宴時，沒有遵守規定，逐桌敬酒和沒戴口罩，有違反規定之嫌，對此，黃珊珊表示，會先調查，如違反規定，將會開罰，罰金約3000到15000元。