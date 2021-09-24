iPhone13於24日全台開賣，台灣大哥大總經理林之星認為，台灣的5G滲透率目前領先全球最早5G商轉的南韓，並以每個月增加1％左右的滲透率持續成長中，短期兩年內、預期仍是穩定增長滲透率的過程，真正爆炸性成長的時間點，很有可能是在新的殺手級應用出現，例如智慧眼鏡、元宇宙的應用等，但這些應用估計二、三年之後才會出現。

林之晨強調，預期未來兩年，5G用戶仍以每月1％滲透增長，短期內沒有看到5G用戶爆發成長的時間點。

對於媒體詢問2022年台灣大哥大5G用戶目標，林之晨認為，i13及三星等品牌新機年底相繼推出，對於拉抬5G用戶滲透率有幫助，台灣大哥大2022年仍以增加15％的5G用戶滲透率為目標。

林之晨說，過去一、兩年，元宇宙成為業界討論議題，包括Roblox游戲公司成為全球元宇宙第一股上市後，NVIDIA及臉書亦相繼投入元宇宙相關的基礎網路開發，台灣大認為，元宇宙與AR／VR相關的生態系會在未來三至五年陸續成熟，屆時會形成另外一種5G的應用，讓使用AR／VR裝置者，透過5G連上元宇宙（Metaverse）上面，享受元宇宙互動及內容服務。

林之晨強調，每個月5G在既有用戶、以1％的新增滲透率，加上年底5G新機帶動換機潮，對於拉抬5G用戶有幫助，不過林之晨認為，5G用戶增長過程，不是Top-down（由上而下）過程而是Bottom-up（由下而上）的過程。

他說，大家沒有意識到iPhone4於2011年上市時，帶動行動上網用戶爆發成長，也帶動3G快速轉換進入4G時代，此時往前看，林之晨認為元宇宙生態成熟，應是帶動4G轉換5G的關鍵性應用服務，而元宇宙估計2024～2026年是成熟期，換言之，應該是5G用戶的爆發成長年。

對於未來有無調降5G資費的規畫，林之晨說，台灣的5G資費一開始的門檻在國際上就不算高，雖然台灣大的5G網路建設過了高峰期，但是攤提（頻譜標金及網路投資費用等）仍在高峰期，未來台灣大仍將依市場及消費者動態調整5G資費。