中央銀行代財政部標售的350億元20年期公債，最高得標利率0.58％，較5月標售同天期的0.625％，下滑4.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），券商主管認為，主要因中長期資金相對充裕，積極進場搶標的結果。

根據央行公布20年期公債標售結果，吸引599.5億元資金進場搶標，投標倍數1.71倍，低於長期平均水準2倍上下，得標利率也因此高於市場預估的0.55～0.57％區間。本期以銀行業取得67.58％或236.5億元最多，其次證券業拿到16.71％或58.5億元，保險業有15.14％或53億元，票券業僅0.57％或2億元。

券商主管指出，這次20年新券因中長期資金相對充裕，積極進場搶標，但得標利率略高於市場預期，主要是反應聯準會（Fed）利率決策會議，確立今年縮減購債，並釋出提前升息訊號，還有我央行總裁楊金龍在第三季理事會後記者會上，再次對利率不會永遠不動的談話，均有一定的影響，畢竟20年期長券，面對的利率正常化風險期間也拉長。