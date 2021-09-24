22歲的旅遊部落客裴蒂托在一趟足跡踏遍全美的公路之旅途中遇害，她的男友勞德里在被警方列為利害關係人後失聯，警方在尋找勞德里6天後，指控他盜用裴蒂托的簽帳金融卡。

懷俄明州聯邦地區法院陪審團指控23歲的勞德里（Brian Laundrie）盜用裴蒂托（Gabby Petito）的簽帳金融卡和她的身分識別碼，並以這項罪名對勞德里發出搜索票，但勞德里並未因裴蒂托之死遭訴。

美國聯邦調查局（FBI）丹佛分局負責人施奈德（Michael Schneider）在聲明中說：「在開出這張搜索票，准許執法人員逮捕勞德里之際，FBI和我們全國各地的夥伴仍持續調查，有關裴蒂托凶殺案的事實與情況。」

施奈德說：「我們懇請知道勞德里涉案狀況或他目前下落的人與FBI聯繫。」

起訴書中指控勞德里在8月30日到9月1日間，用裴蒂托的卡花了1000多美元。最後一次有人看到裴蒂托是8月24日。調查員認為，她是在8月27日到30日期間某個時候遇害。

裴蒂托的母親施密特（Nicole Schmidt）9月11日通報裴蒂托失蹤的消息，美國民眾在那之後密切關注媒體報導此案。9月1日，勞德里在女友裴蒂托失蹤的情況下，獨自回到佛羅里達州北港（North Port）的家中。

裴蒂托的屍體19日被人在懷俄明州西部的布里傑-提頓國家森林（Bridger-Teton National Forest）中偏僻的漫溪（Spread Creek）營地附近發現。法醫初步研判是他殺，但沒有透露死因。

警方和FBI探員17日起陸續派出潛水員、追蹤犬和直升機在北港附近的卡爾頓保護區（Carlton Reserve）荒野地區搜尋勞德里，因為他的父母告訴有關單位，他3天前到該地健行。

隨著夜幕低垂，搜尋隊伍23日在有鱷魚出沒的荒野地區暫停為期6天的搜尋，並表示今天將恢復搜尋行動。