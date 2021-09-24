教官退休的嚴清雅返鄉催生太平雲梯，輔導會將其故事拍成微電影今首映。（張亦惠攝）

嘉縣梅山鄉太平村太平村長嚴清雅是教官退休，回鄉後一手催生太平雲梯並致力社區營造，國軍退除役官兵輔導委員會（簡稱輔導會）將他的故事拍成微電影《創生－心在太平》，24日在太平雲梯廣場舉辦首映會，輔導會副主委李文忠、嘉義縣長翁章梁等人都到場參加。

嚴清雅在軍中服役20多年退伍，回鄉後致力催生太平雲梯，經過上千場說明會、協調會的溝通及說明，成功說服村民提供土地，並獲得專家、學者及政府的支持，完成太平雲梯的建設，後又號召村民組織太平社區產業合作社，打造雲梯觀光產業，結合文學家張文環故居及茶鄉文化，將合作社盈餘回饋社區，並增加在地就業機會。

嚴清雅2019年當選輔導會第41屆榮民楷模，當時輔導會主委馮世寬叮囑務必將嚴村長轉職有成的榮民故事拍成微電影，讓大家了解太平鄉的美，除了天然景觀的得天獨厚，最重要的是榮民返鄉，運用人生累積的經驗智慧，為家鄉尋找亮點，打造觀光重鎮。

微電影以返鄉回太平合作社工作的年輕女員工吳佩霞口述，述說太平小村落一路走來的歷程，並介紹幕後推手嚴清雅故事，曾與嚴清雅合作的許常德、于美人、詹雅雯也都錄製影片述說他們心中的嚴村長。

縣長翁章梁說，只要跟嚴清雅接觸過的人都知道，只要一坐下來他就開始做夢想家及宣傳家的工作，這就是他很重要的特質，讓很多人留下感動的印象，有資源的人很難拒絕他的想法，這就是他最大的魅力。