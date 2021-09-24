中國大陸2艘飛彈護衛艦22、23日連續在台灣東南海域活動，加上23日共軍軍機頻繁闖入我東南空域，引起軍事迷關注；國防部回應，台灣周邊軍事動態全程掌握中。

軍方人士透露，1艘共軍飛彈護衛艦23日凌晨出現在花蓮東方40浬，往南航行，被我方雷達偵測追監，隨即進入巴士海峽，脫離我方監控。24日同樣時間，又有1艘共軍飛彈護衛艦出現綠島東方116浬處，往南航行進入巴士海峽，早上8點多脫離我國監控範圍，連續兩天東南海域出現共軍護衛艦，引起關注。

空軍23日發布共機動態，共有19架共機侵擾台灣西南防空識別區，其中轟6、運8遠干及運8反潛機也侵擾台灣東南方空域，引起各方注意。

國防部發言人史順文表示，有關台海周邊海、空域狀況，國軍隨時密切掌握中，目前狀況正常。軍方人士表示，除了海軍會派出131艦隊的巡邏艦監控外，空軍幻象2000戰機近日也在台東空軍志航基地移地訓練，隨時掌握東南空域、海域狀況。