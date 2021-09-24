台中市長盧秀燕強調，區域專屬抽概念，原本大家消費都可以有相同的參加抽獎機會，為了活動的公平性，先求有，再求好，以後會繼續努力。（盧金足攝）

「盧市長，海線獎在哪裡？」台中市議員楊典忠24日在台中市議會質詢抨擊，市府在總數6萬1000組日日抽，僅撥出100組給原縣區，台中市政府從七期看縣區偏鄉，才會給「山海屯」千分之1.6不到獎項，山海屯各區好像都在陪客一樣，要求平衡城鄉經濟，提升山海屯消費，以「區域消費專屬抽」增加獎項與數量。

楊典忠說，去年市議會進行台中購物節檢討時，各區消費金額分析，山海屯各區好像都在陪客一樣，原縣區的店家商家並沒有分享到台中購物節消費紅利，當時盧市長說「明年可以設定只能在原縣區消費才能得獎，比如山城獎、海線獎、屯區獎，把部分大獎放在各區消費，達到經濟均衡的效果」，他質詢問盧秀燕「海線獎在哪裡？」

市府這次針對去年消費較低10個區域，設計區域消費專屬抽，從日日抽中撥出100組，以期觸發消費誘因，振興區域經濟，包括大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井等行政區。

楊典忠表示，日日抽每抽5000元，每天1000組，總共會有6萬1000組，區域專屬抽100組只佔不到千分之1.6，顯見台中市政府從七期看縣區偏鄉的重要性就是不到千分之1.6，這10區人口數佔全市總人口數14.6％，分到的獎項卻只有千分之1.6，區域專屬抽才100組實在太少了。

經發局長張峯源表示，針對去年消費較低10個區域，市府設計區域消費專屬抽，從日日抽1000組中撥出來，每組5000元。還有針對山海屯區設計行銷活動，把買氣帶動起來。

盧秀燕強調，區域專屬抽就是這個概念，原本大家消費都可以有相同的參加抽獎機會，而台中市29區都很重要，特別拉出這10區就是要促進當地消費，當然可能會有不夠，「但為了活動公平性，我們先求有，再求好，以後會繼續努力。