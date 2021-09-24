蒞臨嘉賓一同揭牌，宣布全台第一家發展部落產業伴手禮及見學體驗的「原民見學勞動合作社」成立。（台中市原民會提供／王文吉台中傳真）

台中市府成立全台第一家發展部落產業伴手禮及見學體驗的「原民見學勞動合作社」，以和平區自由里與達觀里等原民部落秘境，推出6條「跟著Siliq去旅行」遊程，內容包含文學、獵人、拾農三大主題，因應防疫每場次最多20人，即日起開放報名至額滿為止。

台中市原住民族事務委員會主委林益陸表示，「原民見學聚落平台三年推動計畫」以和平區自由里與達觀里等部落為範圍，推出在地見學遊程和產業精進輔導，盼促使部落自主營運。「台中市原民見學勞動合作社」即是此計畫分支「推動在地組織計畫」最後一個項目。

林益陸進一步說明，合作社以泰雅族GAGA（祖訓）的團體互助精神為原則，整合大安溪各部落境內人文與生態資產，發展接待家庭、部落工藝、導覽體驗、農特產伴手禮與餐飲業，創造旅遊新型態，盼達成永續經營、文化傳承、生態保育、青年返鄉及促進部落凝聚。

台中教育大學USR（大學社會責任）中心主任郭政忠指出，中心近年積極與市府和原民會合作，協助成立部落見學旅遊平台、見學生活產業進駐、在地人才資源培訓、建立市場機制與通路規劃，藉由合作社啟用，鼓勵更多原民青年返鄉或留在家鄉服務。

台中市原民見學勞動合作社理事主席吳懷聲也說，發展觀光旅遊是振興原住民社區產業、改善原住民經濟最有效的策略之一，期待透過政府政策輔導，建立機制與評量指標，協助凝聚部落族人共識，讓原住民社區產業順利轉型、永續經營。

原民會表示，「跟著 Siliq 去旅行」即日起開放預約，因應防疫，每場次遊程最多20人名額限制，歡迎儘速預定體驗泰雅深度文化。