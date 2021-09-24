職籃聯盟T1 League首創引進亞洲球員，高雄海神職業籃球隊今日宣布網羅兩屆NCAA助攻王， 30歲的菲裔美籍控球布銳克曼（Jason Brickman）。布銳克曼NCAA生涯助攻達1009次，高居史上第4 ，並曾獲ABL總決賽MVP ，球風華麗奔放兼具實力與經驗，將成為海神隊最倚重的舵手。

T1聯盟今年首創亞洲球員的規範第三類名額，秉持深耕高雄在地的海神，看見台灣多元族群的景象，以及不同文化的色彩，台灣已經有大量外籍移工與新住民，但融入一般台灣人的生活始終有段距離。海神相信多元文化的美麗色彩，更相信籃球會是促進多元文化交流的最佳管道，即便球迷國籍和背景不同，只要用心踏進不同族群中，籃球會成為高雄這座城市共同的語言。

台灣球迷對布銳克曼並不陌生，過去他曾多次造訪台灣，除了ABL之外，瓊斯盃也曾兩度為菲律賓代表隊出賽。他自己就迫不及待以海神球員身分重返寶島，「非常興奮能加入海神隊，依照我過去的經驗，台灣球迷十分熱情，很期待在巨蛋主場獻技。」

布銳克曼早在NCAA就打響名號，來自長島大學布魯克林分校，畢業前最後一季繳出11.3分、9.9助攻，2012-13、2013-14兩度榮膺助攻王，職業生涯具備豐富歐洲和亞洲聯賽經驗，曾效力俄超聯賽、德甲聯賽、北馬其頓聯賽以及ABL吉隆坡猛龍、菲律賓火焰，2016年率吉隆坡猛龍奪冠並收穫總決賽MVP。