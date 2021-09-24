蘋果iPhone13今(24)正式開賣，由於考量國內疫情改採「iPhone 13新機線上首賣會」，但仍吸引不少果粉徹夜排隊搶購，甚至有人為此排隊長達9天，網紅作家「宅女小紅」稍早在臉書透露也買到iPhone 13，還是路過好市多購得，立刻引發網友熱議。

宅女小紅稍早在臉書曬岀一張照片，只見是添購的新手機iPhone 13 Pro，顏色還是許多人敲碗的天峰藍，她除了興奮表示：「揪pro欸」，更透露是路過好市多時，意外發現到居然還有現貨，忍不住手滑就直接買了，更興奮表示：「本人是淡亮淡亮的elsa藍」，輕而易舉就買到新款手機，讓許多人羨慕不已。

對此，網友也紛紛留言：「居然有現貨！！這叫我上網訂購要等4-5週的人情何以堪」、「霸氣才能這樣經過就買了，這就是現貨的魅力」、「別人凌晨四點多排隊..小紅路過就買到」、「凌晨去排隊的一定嘔死了」、「一般人可能還想說等拿到五倍券在去換手機，小紅真是路過的典範」，就連主播夏嘉璐都留言：「沒事真的不能去Costco，太危險了‼️本來只是想買衛生紙，出來都會多很多莫名其妙的東西」。

不過，並非所有人都期待iPhone13，像是Youtuber阿滴就表示前幾年iPhone出現一些讓果粉覺得不方便的地方，未料這次推出新機卻沒有改善，以為至少會增加「指紋解鎖」、「type-c充電」基礎功能，但重點都放在相機升級，讓身為果粉的他大失所望，因此缺乏換機的衝動。