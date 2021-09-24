美國加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署了一項規模達150億美元的綜合方案，為該州應對乾旱和氣候變遷的多項計畫提供資金。

紐森辦公室周四發布聲明指出，州長已經簽署聚焦於氣候和潔淨能源、乾旱以及野火防災準備的24項法案，這將是加州史上規模最大的氣候應對方案。

在這一攬子計畫中，最大的項目是投入52億美元為乾旱緊急援助措施和擴大加州供水計畫提供資金。此外，加州政府預計投入37億美元降低氣候變遷的風險，將投資旨在緩解極端高溫和應對海平面升高威脅的項目。另外約15億美元將用於防止森林野火造成的災害。

拜登總統日前訪問加州並從空中巡視慘遭野火肆虐的地區後，再次推動這些應對氣候變遷的重大投資案。加州的野火惡名昭彰，向來是美國此類災情最嚴重的地方之一。該州通常在夏末和秋季進入野火高峰期，以目前情勢看來，今年的災情可能打破去年創下的最高記錄。

根據美國政府周二發布的報告，人為造成的氣候變化已經使美國西南部的旱象惡化，該地區正面臨有史以來最嚴重的乾旱，其20個月降雨量創下了1895年以來的新低記錄。