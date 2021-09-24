嘉義市今天有崇仁專校、輔仁、華商、嘉工等4所學校共1976名學生接種BNT疫苗，有29人有暈針等不適感，其中有3人送醫觀察，另有240多人請假，市府教育處表示，學生施打情形還算平穩，目前沒有通報不良反應的情況。
嘉義市滿12歲至未滿18歲的國中、高中職及五專前三年級學生，共有約2.27萬多名青少年學子，自24日至10月8日陸續接種BNT疫苗，今天第一天開打，市長黃敏惠到輔仁中學關心學生接種疫苗的情形，贈送「小冰寶」給學生，緩解施打後的不適感。
輔仁中學二年級單姓學生說，打疫苗前一晚心情忐忑不安，父母要他放鬆心情，並叮嚀要吃早餐再打疫苗，因此他做足心理準備，加上老師、醫師及護理師在現場關心與陪伴，安心很多。
吳姓學生說，一開始有點小緊張，但有醫師及護理師安撫及關心，心情放鬆多了，打完後手臂不會痠痛，也提醒自己多喝水、不激烈運動。
黃敏惠表示，孩子施打疫苗，家長喜憂參半，中央撥配疫苗給全市2萬多名孩子可接種，市府跟各校開說明會，讓學校及家長能了解接種疫苗的相關措施，感謝各校及各醫療院所的用心與安排。
嘉義市政府教育處長林立生指出，9月24日至10月8日期間，由6家醫院到各校為學生施打BNT疫苗，已請學校將體育課程調整為靜態的學習課程，讓孩子們能充分休息，避免劇烈運動，若有不舒服可請疫苗假休息。
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