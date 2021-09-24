台南市北門及佳里商圈為爭取中央振興五倍券商機，攜手推出超值「北門首善 蕭壠豐華」2天1夜套裝遊程，走訪鹽田風光。（經發局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市北門及佳里商圈為爭取中央振興五倍券商機，攜手推出超值「北門首善 蕭壠豐華」2天1夜套裝遊程，2人同行原價8800元，持五倍券優惠價只要5000元，即可享受豐富多元的遊程。

佳里商圈理事長陳駿逸表示，都會型的佳里商圈、觀光型的北門商圈有許多景點值得推銷給遊客，此次趁著中央推出振興五倍券，商圈也走訪各景點店家，設計出2天1夜套裝遊程，店家也大力贊助，只收取成本價，讓原價8800元行程降到5000元，要讓遊客感受到店家的誠意。

北門商圈理事長王淑梅表示，由北門商圈與佳里商圈合作推出的2日遊活動，走訪北門井仔腳進行鹽業導覽，搭船前往雙春濱海亞馬遜河生態之旅，還有美麗的水晶教堂，除了欣賞這些天然美景，並見證這些平凡樸實鹽鄉子弟，如何在白手起家、事業有成後，凝聚深厚的向心力，飲水思源、回饋鄉里。

台南市長黃偉哲表示，台南許多景點是國人旅遊優先選擇，今年適逢台南購物節11周年，推出許多優惠方案，現在搭上五倍券順風車，從民生消費到餐旅玩樂，都提出相當多型態的優惠促銷方案，各商圈近期也將陸續自辦許多振興活動，市府也會持續輔導各商圈串聯推出特色遊程。

台南市經發局表示，會持續輔導商圈配合五倍券推出各式優惠來擴大消費；此外，民眾只要拿在台南商家消費100元的發票，即可上網登錄參加台南購物節抽獎，就有機會獲得機車、汽車等大獎，最大獎為價值800萬的全新美屋，詳情請上台南購物節活動網站查詢。