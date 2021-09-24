台積電與三星恩仇再添一樁!早在今年8月中，台積電曾傳出將為美國電動車大廠特斯拉代工自駕晶片HW4.0，取得進軍電動汽車晶片市場的門票，不料半路殺出程咬金，韓國經濟日報報導，三星擊敗台積電，奪得特斯拉HW4.0的代工訂單，並指特斯拉和三星的代工部門年初開始研究晶片設計和樣品，近期敲定三星為外包商，消息人士更稱：「這幾乎已成定局」。

報導也指，三星計劃最快第4季起在華城市的工廠，使用7奈米技術生產HW4.0晶片，雖然7奈米製程落後5奈米製程，但為確保晶片安裝在支援「全自動駕駛」（FSD）軟體汽車上時的產量與穩定性，三星仍決定採7奈米，並已獲特斯拉同意。

此外，特斯拉早自2016年起致力自研晶片，建立高效能晶片的設計團隊，HW4.0則是特斯拉目前使用HW3.0晶片的下代產品，而HW3.0晶片同樣由三星為製造主力。

之所以選擇三星而非台積電，外媒分析，特斯拉在考慮生產成本、長期合作可能性及在自研晶片技術可用性等3大因素後，最終決定持續攜手三星，而三星在保住特斯拉這個大客戶後，可望增強其在全球代工市場的影響力。

除了特斯拉，三星為縮小與台積電之間的差距，2019年以來每年投入逾85億美元進行研發擴充，但目前全球市占率仍僅17.3%，與台積電的52.9%差距甚大，因此除特斯拉之外，三星近年也努力搶客，強化與Google、亞馬遜以及小米等科技公司的合作關係。