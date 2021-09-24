中國「文科」不受重視的現象時有所聞，官方近年更頻繁釋出「文科生過多」的訊號。北京清華大學校長邱勇近日在校內文科工作會議上則提出，要控制文科的學科規模、壓縮文科博士生規模。

根據北京清華大學官網新聞稿，邱勇17日出席會議時，針對未來文科建設工作提出10點要求，首先便表示要控制學科規模，率先建立內部結構調整機制，並要壓縮博士生規模，提高培養品質。

他還要求要形成「清華的文科文化與文科特色」，堅持「文理滲透、理工結合」的特色，並要持續擴大文科影響力，「突出清華文科的學術高度；加強智庫建設，推動智庫研究水平與質量的進一步提升」等。

根據中國青年報，中國各大專院校自2019年起嚴格控制系所招生，大幅縮減人文社科類招生規模。北京清華當年公布的自主招生簡章，便取消了所有文科系所的自主招生。

中國人民銀行今年4月還曾發布一篇題為「關於我國人口轉型的認識和應對之策」的論文，其中主張東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是「文科生太多」，由於這些國家的前車之鑒，中國從人口政策角度看「應該重視理工科教育」。

英國廣播公司（BBC）中文網當時援引中國諮詢公司麥可思2020年發布的報告指出，中國大學文科畢業生不斷面臨「就業難」和「薪資低」的困境。

報告顯示，中國大學生就業綜合薪資和就業率得分最高的專業都是理工科專業，包括電腦科學與技術、軟體工程、資訊安全等，而繪畫、音樂表演和法學等人文藝術類專業則位居末位。

報導表示，中國當局從未公開回應「文科生是否太多」的爭議，但官方近年來不斷推動職業教育改革，希望將曾經的「世界工廠」轉變為擁有大量高級技術工人的製造業強國，來解決一些行業人口過剩、但高級技工人才短缺的問題。

例如，中國國務院在2019年1月發布職業教育改革方案，鼓勵社會各界支持職業教育，並且加大力度培養「高素質勞動者和技術技能人才」。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1100924