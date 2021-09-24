中86-1潭興路下邊坡因雨災土石崩落，護欄也因承載力不足而傾倒10公尺。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國（中）爭取中86-1潭興路復建工程共1260萬元經費。（王文吉攝）

楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益感謝建設局積極推動復建工程。（王文吉攝）

上月連日大雨造成台中市潭子區潭興路1段邊坡崩塌，護欄因承載力不足傾倒10公尺，現場至今僅以帆布覆蓋作臨時防護，居民憂心坍方範圍擴大，影響通行安全。立委楊瓊瓔及市議員賴朝國24日邀集相關單位會勘，預計10月底進場施工，明年汛期前完工。

潭子區潭興路1段湳底巷2-27號旁道路下邊坡因雨災土石崩落，護欄也因承載力不足而傾倒10公尺。台中市養護工程處在災害發生當時即時派員進行交通管制，並暫時覆蓋帆布防護，每日派員檢視。但該處邊坡坡度大且裸露面為紅土地質，居民憂心再遇大雨恐會持續掏空。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取復建工程，相關單位23日到場會勘。賴朝國指出，該路段是下坡處，有行車安全疑慮，應盡速修復。聚興里里長李添貴表示，該道路為農民運送農作物主要出入道路，且旁邊住了30戶住戶，期許復建工程完工後，裸露邊坡更為穩定。

台中市養護工程處山城工程隊隊長張少樸初步研判應是邊坡上方排水不良，導致土體含水量過高，造成土石崩落，評估路面至坡腳高差約30公尺，工程規畫清除落淤，讓山壁與路面之間達到35度安息角，並施設3層階梯式擋土牆鞏固山坡，避免土石再次大規模滑落路面。

張少樸說明，由於山區道路狹小且崩塌處坡度較陡，施工動線是一大挑戰，危險性及困難性相對較高，復建工程經費約1260萬元，預計10月底進場施工，趕在明年颱風汛期前完成邊坡及擋土牆，讓居民及行車安全獲得保障。

楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益感謝建設局積極推動復建工程，並表示，台灣地震頻繁，極端氣候更加頻繁出現，中86-1潭興路是聚興里農民運送肥料及農作物的主要道路，人車通行頻繁，當地居民希望市府復健相關工程能盡快完成，保障用路人安全，避免發生意外。