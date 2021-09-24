全運會10月16日將在新北登場，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，新北市已做好萬全準備，一切以選手安全為最大考量，以防疫為最大優先，參賽選手賽前三天必須要有PCR檢測的陰性證明，或快篩陰性證明，疫苗接種必須要提出賽前14天的疫苗正本證明，另目前還在警戒二級期間暫不開放觀眾進場，如疫情越佳穩定安全，也許有機會，會隨著疫情做滾動式調整。