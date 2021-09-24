全運會10月16日登場 侯友宜：以選手安全為最大考量 15:422021/09/24 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，新北市已做好萬全準備，一切以選手安全為最大考量。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全運會10月16日將在新北登場，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，新北市已做好萬全準備，一切以選手安全為最大考量，以防疫為最大優先，參賽選手賽前三天必須要有PCR檢測的陰性證明，或快篩陰性證明，疫苗接種必須要提出賽前14天的疫苗正本證明，另目前還在警戒二級期間暫不開放觀眾進場，如疫情越佳穩定安全，也許有機會，會隨著疫情做滾動式調整。 全運會聖火引燃 侯友宜：好手齊聚新北創更佳運動紀錄 電價連7凍 工商大戶夏月價5月16日啟動 #疫情 #全運會 #侯友宜 #選手 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學習歷程檔案提交日近統測 全教總批教育部「輕技高、重普高」 13:492021/09/24 生活 旅展10／1登場 住宿券下殺23折 04:102021/09/24 時尚消費 四方安全對話領袖峰會 傳聚焦基建、疫苗和科技 12:362021/09/24 國際 萬里蟹開吃 電商宅配鮮到家 04:102021/09/24 地方新聞 家長擔心 桃苗4校逾半學生請疫苗假 04:102021/09/24 生活新聞 賈永婕節食 為臺北時裝週 04:102021/09/24 時尚消費 高雄國慶焰火 2萬幸運兒預約入場 04:102021/09/24 地方新聞 電價連七凍 史上最長 工商大戶明年提前實施夏月電價 04:102021/09/24 財經要聞 《電腦設備》宜鼎固態硬碟出擊 攻5G商機 10:532021/09/24 財經 以國鐵穹防空系統攔截操太凶要換 美眾院大力贊助近280億 11:042021/09/24 軍事 賈永婕節食為臺北時裝週 結合藝術、5G技術 沈浸式體驗成亮點 03:272021/09/24 生活 生活熱門新聞 學生不知孫中山、不懂朝代時序 吳昆財：「去中國化」後果竟是去歷史化 - 生活 - 旺報 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 母象一腳踩爆沼澤鱷魚 下秒捲屍狂甩 驚人畫面曝 - 生活 只打一劑疫苗保護力夠嗎？醫揭3大廠牌保護力 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。