10月14日是重陽節，台中市各里辦公處陸續發放敬老禮金，南區國光里今年65歲以上長者共計877人，因應今年本土新冠肺炎疫情爆發影響，里辦公室為減少群聚風險，相較去年重陽節禮金採匯款89位，今年以帳戶轉帳的人數達261人，多出3倍，現場也分流分時段發放。

為表達對65歲以上長者，以及55歲以上原住民的敬意，南區國光里9月24日上午在南區正義街里辦公處發放重陽敬老禮金。包括國光里長陳雅惠、市議員邱素貞等都到場向長輩請安、問好。

南區國光里長陳雅惠指出，國光里今年65歲以上長者共有877人。其中，65-89歲有832人（含1位原住民），每人發放禮金2000元；90-94歲有35人，每人禮金3000元；95-99歲有10人，每人禮金5000元。因應疫情警戒，採分批分流分時段發放，並遵循防疫相關規定。

為表達對長輩的敬意，除發放禮金外，國光里福正宮管理委員會加碼致贈65歲以上里民每人禮金100元，南區慈善會發長壽麵線一包，國光里辦公處送壽桃500顆，讓長輩倍感溫馨。

陳雅惠說，國光里今年65歲以上長者，都依需求採現金或帳戶轉帳發放；至於前來領取現金的民眾有616人，辦理匯款轉帳的有261人，相較去年領取現金的有756位，匯款的有89位，今年因受疫情影響，選擇轉帳領取的民眾增多。

已申辦轉帳的李姓長輩說，疫情雖趨緩，但仍不可掉以輕心，辦理轉帳，不出門即可輕鬆領取禮金，兼顧防疫健康與自身權益，方便又安心。

民進黨市議員邱素貞表示，台中市至今年8月底止，總人口數為281萬8千139人，65歲以上長者有39萬8千42人，逼近40萬大關。其中，東區人口數為7萬5千500人，65歲以上長者有1萬2千715人；南區人口數為12萬6千522人，65歲以上長者有1萬6千486人。