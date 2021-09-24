遠東百貨竹北店預計年底開幕，鄰近還有國際AI產業園區、職業籃球隊新竹攻城獅的主場新竹縣體育館，屆時預計會出現交通瓶頸，新竹縣政府交通旅遊處日前與相關業者、代表開會，期望能紓解交通問題，遠百竹北店預計開設2條免費接駁車，相關辦法仍在商討。

由於遠百竹北店、新竹縣體育館、AI產業園區均鄰近國道一號竹北交流道，由於交流道在尖峰時間交通壅塞，新竹縣長楊文科也指示相關單位，提前因應。交旅處指出，日前邀請遠東百貨、AI產業園區、國民運動中心以及攻城獅，參與交通疏導措施會議。

遠百竹北店將再提供完整的交通動線指引，並設置2條免費接駁車路線，1條前往竹北火車站、1條則往高鐵新竹站。在周年慶、假日時，會禁止光明六路左轉往莊敬北路的車潮，並在莊敬北路往南的2怒口設置禁止迴轉等交通管制，繁忙時期請義交協助交通疏導。

此外，勝利七街、八街鄰近國際AI產業園區，現行兩條路均為雙向通行，預計將與莊敬北路交叉口成為2大瓶頸路口，未來可能採取兩路配置為單行道的方案，後續也將舉辦地方說明會。

交旅處長游志祥表示，縣府已經向高速公路局爭取在莊敬一路的涵洞設置拓寬工程，並納入五楊高架楊頭延伸工程案，若未來拓寬，可提供汽、機車分流，減少車流匯入光明六路，減少竹北交流道常態性壅塞。

攻城獅球賽預計12月開始有賽程，交旅處評估，屆時恐與遠百竹北店的人潮重疊，也請教育處盡快就體育場的部分辦理停車收費、提供停車外，也會籌備專案小組，解決重疊時段的車潮及停車需求，將交通衝擊降至最低。