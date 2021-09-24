吃喜酒除了向新人獻上誠摯祝福、沾沾喜氣之外，婚宴上的菜色也是不少賓客關注的重點之一，有別於現在最後一道宴客菜都以冰淇淋或是水果為主，就有網友透露，很懷念以前最後上菜的炸雞翅和炸雞腿，不禁好奇「有人有吃過喜宴最後一道是炸雞翅的嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後用意。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文透露，「以前小時候最愛吃辦桌的最後一道菜，就是炸雞翅跟炸雞腿！有沒有人跟我一樣？」

貼文一出隨即掀起眾人熱議，紛紛留言直呼「最後一道不是都是水果嗎？炸雞是什麼概念」、「最後一道是大桶冰淇淋吧？」、「還真的沒看過炸雞腿或者炸雞翅的」、「記憶中小時候吃辦桌的最後一道菜是虱目魚丸湯，離席時小朋友手上都一人一串魚丸帶著走」。

不過也有知情網友表示「現在雞腿只會出現在鄉下外燴」、「不知道為什麼，流水席的炸雞特別好吃」、「我結婚的時候，丈母娘說那個太寒酸，不給我加上去…傷心」、「以前有，現在很少了，我如果結婚辦桌一定有這道收尾」。

對此就有內行人分享炸雞之所以放在最後一道的用意，「炸雞腿放最後一道是讓你外帶的，因為以前人們比較貧窮，所以肉比較少吃，主辦是希望你可以吃飽喝足，然後有剩可以帶回去，大部分是濁水溪以南才有」、「這是給客人打包的一道菜，不是要你真的吃，是給人家一種『有吃又有拿』的概念」、「如果看到炸雞，表示這對新人很內行，顧及賓客周到，值得讚許」。