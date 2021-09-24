歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarde)周五接受CNBC訪問時表示，近期驅動歐元區通膨上漲的許多因素是暫時性的，到了明年將會逐漸消退。

歐元區物價反彈速度要比預期更快。歐洲央行部分官員認為，明年的通膨將接近或超過歐洲央行2%的目標。

拉加德將該上漲歸咎於供應受干擾，並認為通膨在明年將穩定下來。「我們認為，未來一年將恢復到更為穩定的局面，因為價格上漲的許多因素是暫時性的」，「當你看看是什麼導致這種局面，很大程度上是與能源價格有關」。

拉加德認為，一旦找到新的供應來源，情況將會好轉；但她警告，能源價格的上漲可能會持續下去，因為這與傳統化石燃料的轉型有關。

拉加德預計，一旦勞動力市場吃緊，通膨將會出「動能」，但是補充表示，與新冠疫情爆發前狀況相比，仍有許多地方可以彌補(勞動力)，至少目前還有100多萬人失業。

在被問及中國的房地產開發商中國恆大遭遇的動盪之時，拉加德指出，特別是在歐元區，直接的曝險將是有限的。