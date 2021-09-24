勤美(1532)今年前8月營收年增逾五成，兩大事業包括金屬成型、建設事業的業績均成長，全年的金屬成型營收年增估約2成，建案下半年進入認列高峰期，建設事業全年業績預估可比去年幾近倍增，成為帶動今年獲利成長的主要動能。

勤美今日參加券商法說會，發言人林靖誼表示，勤美今年前8月合併營收為103.85億元，年增51.77%，其中，金屬成型事業營收約為82.3億元，年增約36%；建設事業前8月營收已達18.32億元，比去年同期的4億元大增3.5倍。其他則為飯店休閒事業。

勤美去年全年營收約131.81億元，其中，金屬成型營收約99億元，建設事業營收約26億元。今年全年來看，隨著第三季起逐步認列建案收入，第四季進入認列高峰，全年建案認列業績上看50億元以上，比去年增近一倍。

勤美旗下建設事業，其中，「勤耕延吉」案今年可認列15億元、「樸真仰睦」今年約可貢獻18億元，高價豪宅「碧湖畔」近期賣得很好，今年估可挹注20億元業績，由此估算，今年建設事業的業績可望達50億元以上。

金屬成型事業方面，目前每月營收約為10億元，今年營收估約120億元，比去年增長約20%；此外，隨著報價轉嫁原物料成本，下半年金屬成型事業的毛利率可望比上半年的2成逐步提升。

勤美今年兩大事業金屬成型、建設事業的業績均成長，法人估算全年營收年增逾3成，因建案毛利高，整體獲利增幅更佳，法人推估，勤美今年EPS挑戰近3元水準，將較去年的1.47元成長。

另外，針對大陸廠限電政策，發言人林靖誼表示，勤美主要生產小型精密零件，耗能相對較少，蘇州廠未收到限電通知，不過公司會持續關注後續發展。

勤美金屬成型事業近幾年積極進行技術及產品轉型，加強智慧製造及自動化，已從「鑄造」升級為「高端精密部件」，主要製造汽車、工程及農機所需的發動機系統、傳動系統等，明年業績持續看穩定成長，初估目標為130億元。

在建設事業方面，明年「璞真永吉」預計可貢獻業績30億元，高價豪宅「碧湖畔」目前未售5戶預計可全數出售，可挹注業績10億元。展望後年，高達百億元的台中「勤美之森」目前已預售六成，預計後年(2023年)第二季完工，2023年可望完全認列全案共百億元的營收。