礁溪鄉公所「巨大垃圾再利用修繕廠」內展示著許多完成修繕 ，品質相當好的二手家具。（胡健森攝）

礁溪鄉24日上午舉行一場頗為特殊的拍賣會，所拍賣的物件原本是即將遭到銷毀的殘破家具，但經過鄉公所清潔隊員的巧手修復後，賦予這些遭到原主人丟棄的家具新生命，並且透過拍賣方式找到了新的主人，拍賣的部分所得鄉公所將用在幫助弱勢，不僅讓回收的廢棄家具能延長使用時間，同時還能進一步發揮照顧弱勢，展現愛物惜福，落實資源回收再利用的理念。

礁溪鄉公所在3年前成立「巨大垃圾再利用修繕廠」，是宜蘭縣12個鄉鎮市公所當中，唯一的一座大型家具修繕場域，除了配置鄉公所清潔隊的人力、機具，並聘請外面的專業師資進駐指導，讓修繕廠的人員個個都擁有一雙化腐朽為神奇的巧手。

「巨大垃圾再利用修繕廠」主要的功能就是將民眾丟棄，但可再利用的大型家具重新整理、修護，賦予舊家具新生命，因此廠區內隨處可見回收再利用的各式大型家具以及裝置藝術，另外還規畫了展示空間及資源回收多功能教室，陳列銷售完成修繕後的大型家具，也是礁溪鄉環保業務及環境教育推廣的重要場所。

24日的拍賣活動，現場展示超過200件的二手家具及回收再利用工藝品，包含檜木衣櫃、大理石桌椅、實木桌椅、茶几、課桌椅、廢樹木雷雕作品、廢玻璃瓶藝術燈及果凍蠟等，都以市價3至4折的價格開放競標，因物美價廉，吸引許多識貨的民眾前往競標，喊價情況相當熱烈。

鄉公所表示，除了不定期舉辦競標活動，平常時間也都有開放給一般民眾參觀，也歡迎民眾在下個月收到中央發放的振興五倍券後，持振興五倍券前往選購各人所看中的物件。