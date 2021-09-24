建國國小陳進財（右至左）、振興國小蘇純慧及信義國小黃慧娟等3人，獲得今年師鐸獎殊榮。（林和生攝）

屏東縣政府24日舉辦教師節表揚大會，今年包括建國國小老師陳進財、振興國小蘇純慧及信義國小黃慧娟，共3人獲得有著台灣教師界奧斯卡稱號的師鐸獎，屏東縣長潘孟安在頒獎時直呼，真的很不簡單，這是屏東豐收的一年。

黃慧娟分享帶領孩子的教育方式時指出，這獎項主要希望藉由自身經驗與孩子及老師伙伴們說，在教育這條路上的美好事物，她總認為學生是有無限可能的，只要用愛及用心教育，他們就能發展出許多意想不到的才華。

她也謝謝學生及家長教給她很多東西，未來仍會持續懷著感恩的心從事教職，本著教學初衷，學習當一個助人的教師。

蘇純慧長年投入偏鄉教育，透過各種文化體驗活動，提供孩子多元舞台。任教超過40年、現年63歲的陳進財，以熱忱教學特質，常為學習落後學生補充教學，在退休前夕獲獎，他欣慰地說，擔任教職若要說有什麼收穫，就是看到孩子未來的成就，便是他最開心的事。

潘孟安指出，教師是一分神聖志業，從對教育的熱忱、關懷叮嚀、讚美鼓勵及行為表現，都是讓孩子找到自己、發現自己、肯定自己及成就自己的方式，讓孩子找到自己亮點，在人生舞台上發光發熱，老師是當中最不可或缺的角色，潘感激所有辛勤付出的教師們。

另外，屏東縣體育會武術委員會理事長郭玉印，長期推動屏東縣國術運動，自1995年起擔任各項國術賽事裁判至今長達26年，且指導選手比賽獲獎無數，對於體育付出及貢獻不遺餘力，他也在頒獎台上從潘孟安手上接下體育終身成就獎。