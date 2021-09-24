台中市北屯區廍子國小周邊地區，近年來人口成長快速；為因應學童數激增趨勢，第1校舍工程於去年8月完工招生後，再增3億3861萬元執行第2期校舍新建工程，預計2023年完工啟用，24日舉行動土典禮，市長盧秀燕說，讓學生「在地入學、在地就學」。

市長盧秀燕指出，這幾年北屯區人口非常密集並快速增加中，廍子國小去年第1期校舍完工啟用，招生就爆滿，第2期校舍新建工程，惟有多蓋校舍、教室，才能讓小學生在地求學。

盧秀燕說，第2期校舍工程費約3億3861萬6000元，是地方編列預算，將興建50間普通教室、16間專科教室、圖書室1間（3間教室大）及1間體育器材室，感謝議會通過這筆預算，也完成當地里長心願，盼工程順利完工。

教育局表示，廍子國小因鄰近74號快速道路及都市計畫整體開發地區單元14重劃建設完成，交通便利、綠地多且生活機能便利，公共設施完善，學校一、二年級共16班，為因應學區學童數逐漸增長趨勢，第2期校舍的新建將可提供師生更優質的學習空間及完善的校園環境，期許學校能結合地方特色發展學校亮點。

教育局說，台中市積極營造優質、美感、安全、智慧校園，並深化在地特色連結，支持校長、教師專業發展，同時深耕品德教育，涵育學生國際素養及競爭力，並推動公幼倍增計畫，提供友善育兒環境，逐步落實「富市台中、新好生活」的城市願景。