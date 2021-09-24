戰遊網（Wargaming.net）今天宣布，旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》將於9月24日至10月4日攜手美國奇葩音樂人兼滑板車大神Oliver Tree舉辦「滑板車活動」(Scooter Army Event)，送出一系列Oliver Tree主題系列遊戲獎品，最大獎更是Oliver Tree本人的電子簽名，也是Oliver Tree首次將他的電子簽名授權給遊戲！

活動期間玩家將能於戰鬥時聆聽到Oliver Tree的精選歌單，參與戰鬥並贏得勝利的玩家還有機會獲得Oliver主題系列遊戲獎品，包括耳機、太陽眼鏡、人像，以及加值帳號天數和美國IV階中型戰車M3 Lee。玩家也可以將獎勵收集成遊戲內伴手禮，之後用來免費兌換經驗值 (一項獎品相等於2000個經驗值)。另外，玩家也有機會在遊戲中目睹到Oliver Tree打破世界紀錄的滑板車的動畫模型！

更重要的是，最令人夢寐以求的獎品將會是Oliver本人的電子簽名，玩家進入活動的第 6 階段時將可贏取，這也是 Oliver首次將他的電子簽名授權給遊戲。

《戰車世界：閃擊戰》發行總監Natalia Pershyts表示：「 《戰車世界：閃擊戰》喜歡做自己的特技，就如同 Oliver Tree 一樣。我們帶領玩家至火星，改變地心引力的規則，甚至將戰場移動至海洋深處，我們不斷進行突破，並為遊戲增添更多樂趣，就是為了要帶給玩家更多驚喜。還有什麼比在戰鬥中聆聽 Oliver 令人心跳加速的專輯更有趣的呢？！」