王還秀出抽水站員工在中控室的工作照，原本是用來監看、操作抽水設施用的電腦設備，竟搖身變成「遊戲天堂」，螢幕上全是電玩畫面，還有人自帶遊戲機、自架螢幕看影片。（北市議員王欣儀提供）

螺絲鬆了？台北市議員王欣儀24日在議會工務部門質詢時踢爆，北市水利處轄下的雙園抽水站，竟在颱風天時排放柴油，導致淡水河嚴重汙染，上級對此卻一無所知，甚至有員工在中控室「開雙機」大玩電動，她痛批這種工作態度令人寒心。水利處長陳郭正對此致歉，他對不起全體市民，也強調漏油一事他會親自查清楚，並請政風介入。

王欣儀指出，她日前接獲民眾檢舉，指雙園抽水站有大量柴油流出，據當時監視器影片，浮在水面上的白影即是漏出的浮油，這些油隨後就跟著颱風天抽水機運轉時，一併被排放到淡水河裡，水利處卻是經她通報才得知此事，提出的檢討報告還漏洞百出。

王質疑，報告指出，事發時約有500公升柴油漏出，但根據監視畫面顯示，漏油時間可能長達1小時，怎可能只漏500公升，且報告說漏油主因是「電磁接觸器」故障，但此設備卻遲至15日才報修，填報單上卻寫說「動作正常」，後續卻又換零件，不解設備故障究竟是真是假。

不僅如此，王還秀出抽水站員工在中控室的工作照，原本是用來監看、操作抽水設施用的電腦設備，竟搖身變成「遊戲天堂」，螢幕上全是電玩畫面，還有人自帶遊戲機、自架螢幕看影片，她痛批這種工作態度令人寒心，難怪連補油補過頭都不知道，才造成如此嚴重的漏油。

她表示，依檢舉人指出，漏油事件主因是「人為疏失」，但該名失職站員考績連年拿甲等，不解水利處到底如何管理人員，且檢視油料使用紀錄後，還發現有人疑似想藉颱風天及試運轉日的抽水機會申報雙倍油耗，將不慎流失的油料透過製造假資料，弭平帳目缺失問題。

她痛批，水利處去年才因人力、教育及管理問題，造成北投下八仙抽水站技工因公殉職，如今又發生漏油汙染河川一事，市府一下成為環境殺手，怒轟水工處乾脆改名為「水利汙染處」。

王指出，民間業者造成河川汙染，可依據「水汙染防治法」裁處新台幣3萬元以上，300萬元以下罰鍰，情節重大者得令其停止作為或停工、停業，必要時，並得廢止其水汙染防治許可證或勒令歇業！民間如此，政府犯法也應比照辦理，她要求環保局應立即派員積極查處。

陳郭正對此直呼「非常對不起台北市民」，也強調此事他會親自查清楚，並同時請政風介入調查，並針對議員指教部分，提供完整的檢討報告。