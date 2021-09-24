苗栗市聯大路部分完工路段已改成雙向4線道路面。（謝明俊攝）

苗栗市聯大路終點至聯合大學八甲學區為止。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、聯大校長李偉賢、公路總局長許鉦漳（前排左二起）24日上午共同視察聯大路改善工程進度。（謝明俊攝）

苗栗市聯大路工程進度超前，可望提前至今年底完工通車。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與交通部公路總局合力規畫苗栗市聯大路及竹南鎮龍鳳漁港聯外道路拓寬改善計畫，動工至今，工程已進入中期。苗栗縣長徐耀昌與公路總局長許鉦漳24日共同視察2項工程進度，其中聯大路進度超前33％，可望提前在今年底完工通車。

苗栗縣政府工務處指出，苗栗市聯大路是國立聯合大學二坪山及八甲2個校區的聯絡道路，全長2.63公里，自2010年通車至2018年間先後發生161起交通事故，多半是學生騎乘機車造成的事故，經縣長徐耀昌邀集立委陳超明、徐志榮向交通部全力爭取，公路總局同意撥款2億1千萬元改善聯大路，並考量苗栗縣財政狀況，免除縣府3千萬元的配合款。

聯大路改善工程從今年3月初開工，縣府工務處委託專業顧問機構分析聯大路地形、道路線型及事故肇因等，聯合大學並向教育部提報爭取「苗30線光纖網路及超速示警改善工程計畫」於今年1月獲得核定補助計新台幣1千萬元經費將併入本工程辦理。

聯大路原雙向2公尺寬機車道，將增加到3.5公尺的混合車道，並加大外路肩至1公尺，提供偏離道路的機慢車輛有更大的緩衝空間。此次工程改善聯大路線形、坡度及照明、警示標誌等，除此外近台13線路口S型反向曲線，將現有2個連續彎修正為1個緩彎，台13線機車二段式左轉上行八甲校區的待轉儲車空間，加大到長16公尺、寬6公尺以提升道路整體服務品質。

目前工程進度持續保持超前超前33％，原本預訂2022年6月完工，將可提前至今年底完工。

另竹南龍鳳漁港已成苗栗濱海重要觀光據點，龍鳳漁港毗鄰西濱快速道路，以及國3竹南西濱交流道，因連接漁港間的聯外道路龍江街現有雙向各1車道，路寬僅8公尺，遇到假日車潮湧入時，往往造成龍江街、西濱路口左轉車流堵塞，嚴重妨礙龍鳳漁港觀光發展。

歷經縣府工務處多次與公路總局、高公局、竹南鎮公所等單位會勘研商後，擬定利用緊鄰龍江街的龍鳳大排上方空間，予以加蓋後拓寬成雙向各2車道道路，以解決龍鳳漁港聯外道路問題。

本項工程獲交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，獲總經費計3億7668萬餘元。預計2023年元月完工。