民進黨台中市議員賴佳微質疑買房、買車都能登錄的購物節，買房花1000萬，就有2萬張抽獎券，一般民眾消費想中獎如大海撈針。（盧金足攝）

台中購物節消費累計500元，就獲抽獎機會，但議員質疑購物節追加3.5億預算，讓買房、買車大戶能無限抽現金，不利基層經濟，不會使用手機APP的長者失去抽獎機會，市長盧秀燕24日強調，六都人口規模大，其他五都配合振興五倍券的加碼方案，主要以抽券或獎品為主，台中市是抽現金為主，吸引民眾到台中消費，各行各業雨露均霑。

市議員黃馨慧表示，以前問候語是「你呷飽未？」前陣子是「你有打疫苗了嗎？」現在是「你的五倍綁卡了嗎？」，疫情期間受害最大、範圍最廣的是基層經濟，但購物抽獎門檻都不利於微型商店或攤商小吃，建議振興政策應讓百業雨露均霑才能有效促進內需經濟。

民進黨市議員王立任抨擊，台中購物節消費金額膨風，要求市政府提高「創新消費」力道創造產值提升購物節振興經濟效益。

「購物節天天抽現金活動，讓民眾的印象太差」，民進黨市議員賴佳微在考察行程時腳部受傷，坐著輪椅至議會質詢，質疑買房、買車都能登錄的購物節，假設民眾買房花1000萬，就有2萬張抽獎券，很多市井小民，要花500都覺得多了，500元才能換1張抽獎券，這樣基層的消費來中獎完全如大海撈針。

民進黨市議員周永鴻批評消費滿500就能抽獎一次，讓炒地皮或買房能無限抽現金，圖利有錢人和開發商，對小店家和市民毫無助益。

經發局說，中央至今已追加數千億防疫與紓困特別預算，也將在10月初發放五倍振興券，台中搭配台中購物節的抽獎激勵措施，享有抽現金與合作店家折扣雙重優惠，加碼現金總額超過3億元，讓各行各業都受益。

目前六都加碼措施都有抽獎機制，台中祭出「日日抽5000現金、周周抽10萬現金、月月抽百萬現金、壓軸抽千萬好宅」，可提高民眾到台中使用振興券的誘因，協助產業振興。