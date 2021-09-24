民進黨正國會立委今召開「邁向國家正常化修憲論壇—賦權於民：基本人權的探討」；陳亭妃表示，若因預期修憲門檻過高、難通過，而不討論，就浪費了一次珍貴的憲政時刻。

民進黨正國會立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳及無黨籍立委林昶佐與會，邀集學者專家與公民團體討論基本權、文化權、原住民族權利議題與入憲的可能。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，在修憲議題上應該最大化理想，充分表達價值，才能衝破門檻的困境，並且台灣人民應該認知有修改憲法本文的資格，釐清中華民國憲法和台灣關係。

張育萌認為，「修憲最低標」應是十八歲公民納入被選舉權討論，以及基本人權的擴充，因為基本人權囊括最多權利保障，否則缺乏說服力，另外是降低修憲門檻，否則這次未竟對台灣民主化是莫大的挫敗。

陳歐珀說，積極的基本權利保障，更進一步發展多元文化保障人民接觸文化、發揚文化的權利，是確立台灣定位的基石，基本權與文化權應在憲法中確認地位。

黃秀芳說，文化權入憲能確立台灣多元文化的地位，保障珍貴台灣本土文化的扎根、發展，讓台灣認識自己，世界更認識台灣。

詩人及國家文藝獎得主李敏勇指出，不能期待透過政治解決文化問題，而是文化想像才能解決政治問題。台灣作為進步國家的文化概念，作為修憲的基礎。

輔仁大學法律學系助理教授姚孟昌說，為釐清國家屬性，可在前言從文化角度闡述台灣發展的歷程，而除了納入應有保障，也應加入國家義務、落實程度。

東華大學教授施正鋒表示，多元文化的最終目的是保障多元族群的存在，而多元文化保存又以教育、母語最需改進，例如歷史教科書對原住民仍存在他者視角。文化權、原民權入憲就是第三代人權（集體權）的積極實踐。

台灣制憲基金會副執行長宋承恩指出，制憲基金會民調顯示，對於立法院修憲的信心，認為能夠達成的只有三成多。若政治機制不能達成應該思考其他路線，才有制憲的可能，透過民意機關、公民團體、學界表達，台灣民主的正常發展並不是一件會危害國際的事情，不要畫地自限。

林昶佐以提出包含人權清單的修憲提案，盼憲法真正符合現代人權的標準。