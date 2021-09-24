葉門東部馬哈拉省的沙漠中央有個神祕洞穴「巴豪特之井」（Well of Barhout），據說已存在百萬年，由於該洞穴深度非常深，因此未曾有人抵達過洞穴底部，當地人甚至認為這個洞穴是不祥之物，裡面可能有超自然邪惡生物，因此又稱它為「地獄之井」，不過近日終於有探險隊進入調查，曝光洞內的影像。

綜合外媒報導，「巴豪特之井」位於葉門東部馬哈拉省的沙漠中央，洞口寬30公尺，深度介於100至250公尺之間，馬哈拉省地質調查、礦物資源當局負責人巴布海爾（Salah Babhair）曾透露，巴豪特之井深度極深，且裡面幾乎沒有氧氣，也未曾有研究人員抵達過洞穴底部，不僅如此，他們深入井下50至60公尺時，還聞到奇怪的味道。

來自阿曼的洞穴探險隊（OCET），近日首度進入巴豪特之井，發現洞深達112公尺，裡面有蛇、動物屍體及石灰岩洞穴中常見的「洞穴珍珠」（Cave pearls），不過並未發現超自然現象，潛入洞穴的阿曼德國科技大學地質學教授金迪（Mohammed al-Kindi）表示「洞內有蛇，不過除非你打擾牠們，要不然蛇不會發動攻擊」。

金迪也提到，洞裡完全不可怕，而且景觀非常美，還有地下瀑布，水非常清澈，「我是最後一個爬進去，也是最後一個離開的人，我在那裡待了約6個小時，並沒有發生什麼事情」，而團隊還備有氣體探測器，表示洞裡的含氧量正常且無毒，但蛇的數量非常多，「畢竟洞裡沒有蛇的天敵，牠們就會不斷繁殖，屬於正常現象」。

最神奇的是，洞裡有很多黃、綠色的洞穴珍珠，此為產於石灰岩洞穴中的一種「包殼粒」，金迪表示「這些珍珠在數千年的水流運動中而變得平滑，直到形成美麗的珍珠形狀」，而洞穴內有鳥等動物屍體，因此確實有一點難聞的味道，但並不是非常強烈，目前團隊收集了洞穴內的水、岩石、土壤及動物屍體，帶回來進行分析，之後會公佈相關報告。