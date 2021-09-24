林園分局偵查佐與友聚餐後酒駕返家出嚴重車禍，腦幹出血昏迷指數3。（屏東消防局提供）

屏東林園分局1名陳姓偵查佐今（24日）凌晨2點結束勤務後，下勤後疑與隊上另名陳姓小隊長在辦公室喝酒，到凌晨4點多離開分局後，竟酒駕一路逆向行經東港鎮沿海路時，高速自撞安全島命危送醫，酒測值高達1.08，目前未脫離險境；警方追究相關幹部責任，分局長因到職未滿4個月，雖可獲免責，但他也將自請處分示責。

據了解，與陳姓偵查佐一起喝酒的陳姓小隊長記過1次，並將取消刑事職務、調地服務；他的直屬小隊潘姓小隊長記過1次，另包括因人事異動今天辦離差的偵查隊長、督察組等幹部都將受連帶責任。

陳姓偵查佐酒後逆向行經東港鎮沿海路時，以高速自撞安全島，現場輪胎痕超過50公尺，經救護人員到場緊急將他送醫急救，未料警方查出身分後，赫然發現傷者為高雄市林園分局一名偵查佐，將抽血後酒測值高達1.08；林園分局表示，該名偵查佐現年26歲，甫於107年自警專畢業，於110年6月調至林園分局偵查隊服務，亦非酒駕列管對象。

據悉，陳傷勢嚴重，頭部雖無外傷但腦幹出血，凌晨6點送至東港安泰醫院後，有生命跡象但昏迷指數只有3，目前家屬仍守在加護病房外等待奇蹟；醫護私下透露，陳目前只能靠自我防護系統、自我修復系統，換言之，就是靠求生意志在撐。

分局將針對陳員酒駕原因詳予調查，並追究相關考監責任。警方表示，警察酒駕係嚴重違紀行為，警察知法犯法，亦為民眾所深惡痛絕，將強化各項防制酒駕相關要求，務必做好警察零酒駕工作。

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