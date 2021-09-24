台灣遊戲開發團隊星鋒娛樂Blazinger Studio，宣布首款手機遊戲《劍花帖》即日起展開事前預約，近日也將啟動Android版本第二次刪檔封測，玩家限量募集中。

《劍花帖》是一款兵器擬人、少女育成RPG遊戲。多位台灣繪師們筆下個性多彩的角色設計、獨創的回合制戰鬥系統、搭配上豐富的角色故事以及特別打造的新感覺中文配音，將讓玩家深深沉浸在《劍花帖》的世界中。

《劍花帖》即日起展開事前預約 達門檻領好禮，再抽MyCard點數！

《劍花帖》事前預約活動於今日開跑，預約達指定人數即可獲得官方準備的虛寶獎勵，隨著事前預約人數增加，獎勵也將不斷遞增，還有機會抽MyCard點數，邀請各位鐵匠們一同踏上征途，與武器娘邂逅。

獎勵將隨著預約人數達標不斷增加，還有機會抽MyCard點數。

Android 版本第二次限量刪檔封測，玩家同步募集中！

《劍花帖》將於9月30日中午12點展開為期5天的Android版本刪檔封測，現正開放封測資格申請，募集至額滿為止，敬請把握機會。本次封測將開放儲值功能，並舉辦「儲值奉還大回饋」活動，封測期間儲值所獲得的隕鐵數量，將於遊戲公測時加碼奉還給玩家。同時還會舉辦「封測挑戰活動」，只要達成目標就能在公測時領取豐富獎勵。

Android 版本第二次限量刪檔封測，玩家同步募集中！

嘖嘖集資最後倒數6天！現在贊助即可於公測時獲得「青龍偃月刀．幽冥」

《劍花帖》嘖嘖集資目前進度已近200%，為感謝玩家們支持，所有贊助者皆可於公測時領取「青龍偃月刀．幽冥」，現在加入贊助即可獲得，倒數6天敬請把握機會！本次集資活動準備多樣精美週邊商品，包含少女宿舍日常插畫掛軸、楓木隨身碟（內含16位聲優採訪影片、遊戲主題曲、HD插圖桌布、角色插圖）、實體美術設定集、插圖悠遊卡、大型滑鼠墊、等身大抱枕套，更有客製化方案供贊助者發揮自身長才。其中插畫掛軸與抱枕套已於近期更新圖稿，抱枕套也同步開放單購贊助方案，推出更多元選擇。

此外，「全新感覺聲優企劃」成果鑑賞1～3彈已於集資頁面公開，歡迎前往集資頁面聆聽，而部分語音也將於第二次封測中公開，邀請大家進入遊戲親身感受。

「青龍偃月刀．幽冥」

武器娘宿舍中的悠閒日常，一掛上就成為房裡最美的風景。

讓「柳葉刀」溫柔陪伴你度過每一個夜晚，一枕在手舒適好眠。

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