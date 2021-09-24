健保會歷經16小時協商，依法會將已達成共識之牙醫門診、中醫門診總額、其他預算的協商結果，及未達共識的醫院及西醫基層總額，以兩案併陳方式報請衛福部決定。（健保會提供）

歷經16小時，健保會今完成「111年度全民健康保險醫療給付費用總額」協商，僅牙醫、中醫及其他預算達成共識，醫院、西醫基層採付費者、醫界兩案併陳方式，預計11月報衛福部決定。不論是付費者或醫界方案，明年總額都會突破8000億大關。

國發會6月通過明年度健保總額範圍落在1.272％~4.4％之間，預估明年安全準備只剩下1.03~0.61個月保險給付支出。健保會保險付費者委員與各總額部門醫界代表昨起展開健保總額協商，歷經16小時，取得牙醫、中醫及其他預算的共識，而醫院、西醫基則層採付費者、醫界兩案併陳方式報衛福部。

健保會執行秘書周淑婉表示，就有共識部分，牙醫門診總額總計增加13.56億元，主要在於加強口腔健康的預防性處置，其中10.08億元用於加強高風險疾病（如腦中風、透析病患）的口腔照護、高齲齒病患牙齒保存改善服務、提升假日就醫可近性、12~18歲青少年的口腔照護。

中醫門診總額總計增加12.31億元，其中8.94億元，用於提升民眾於疾病黃金治療期針灸及傷科照護、反映中醫醫療服務需求增加，及試辦照護機構中醫醫療照護方案。其他預算總計增加4.26億元，主要用於配合政策推動，加強居家醫療照護與精神疾病社區復健治療、擴大辦理遠距醫療服務、鼓勵增加檢驗資料上傳項目，以及提升院所智慧化資訊機制、保險服務成效所需成本。

醫院總額方面，雖未獲共識，但雙方對於持續引進新醫療科技、治療罕病及血友病藥費、提升偏遠地區服務等減少民眾自費及擴大弱勢照護項目，均有共識。另雙方也支持「健保總額中長期改革計畫」，增編「住院整合照護計畫」，不過考量執行上有成本估算、人力整備、照護公平性等問題，建議先編列專款試辦再推動。

此外，為提升高風險病人照護品質及增進治療妥適性，建立精神病人出院後整合照護模式，醫院總額同意增編「精神科病人出院後急性後期照護服務試辦計畫」，即個管師為出院病患進行追蹤的服務。至於部分協商項目，如病房費、護理費計算方式及各層級醫院特定服務的保障等，付費者考量明年度健保財務吃緊，與醫院期待仍有相當落差，最終以兩案併陳送衛福部決定。

在西醫基層總額方面，雙方對於持續引進新醫療科技、提升國人視力照護品質、擴大論質計酬方案等項目均有共識，也支持配合「健保總額中長期改革計畫」，增編「代謝症候群防治計畫」，讓慢性病前期患者透過健康管理照護模式，預防及減少罹患慢性病。惟付費者代表考量健保財務困難，對於醫界代表希望就既有項目（如家庭醫師整合性照護計畫、藥品及特材給付規定改變等）的經費增編額度未有共識。

值得關注的是，不論是付費者代表方案（8037.4億），或醫界代表方案（8167.2億元），明年度的總額都將突破8000億大關。周淑婉表示，健保會預計下個月展開委員會議再度確認協商結果，並在11月依法將已達成共識的牙醫門診、中醫門診總額、其他預算的協商結果，及未達共識的醫院及西醫基層總額，以兩案併陳方式報請衛福部決定，最終結果會在年底出爐。