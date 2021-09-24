擁有「氣質音樂才女」稱號的林逸欣，時常在社群網站與網友分享日常生活，日前因為被哥哥問及會什麼瑜珈動作，因此便自拍示範影片，但因為動作太大，一對傲人上圍直接露出來見客，引起網友熱議。

林逸欣表示跟哥哥炫耀自己買了一個瑜伽墊後，被問及會做什麼瑜珈動作，這讓平時沒有在做瑜伽的她相當心虛，因此硬拿出廢技能，像是手掌轉圈、肩膀轉圈、手肘內側互碰等動作，不過在示範手掌放在地上轉圈時，一個彎腰便讓傲人上圍直接見客，甚至連深邃事業線都讓人一覽無遺，才讓人發現她有著深藏不露的姣好身材。

林逸欣做瑜珈動作，意外炸岀傲人上圍，引起網友熱議。（圖／林逸欣 Shara 臉書）

不過做完這些動作之後，讓哥哥看完一度傻眼，直接表示：「黔驢技窮」，因為這些動作完全不需要瑜珈墊就能完成，也讓許多網友紛紛留言：「我有學瑜珈，可是沒有一樣做得到」、「你這個是瑜伽嗎？看起來是很可怕的馬戲團表演啊」，也有人搞笑表示：「「瑜珈墊就是夏天吹冷氣躺在地板上，太冷時，舖個墊子冬暖夏涼」，好友李佳豫則忍不住吐槽：「你的瑜珈墊可以送人了」。

林逸欣一彎腰全走光。（圖/林逸欣臉書）

林逸欣和科技業男友Tony愛情長跑7年，今年4月宣布結婚喜訊，原訂7月要在台北舉行婚宴，因疫情持續延燒，最後無奈決定取消，後續狀況等之後才會再重新討論，如今她則是在台南家中陪伴家人，不僅多了跟爸媽、哥哥相處時光，也練就一手好廚藝，