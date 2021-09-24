高雄年約50歲的王姓女子23日深夜好心騎乘機車出門搭載已經飲酒的陳姓友人回家，行經苓雅區三多一路與武慶三路口時，遭警方攔查，沒想到出門載友的王女竟然也有飲酒，當場被抓到酒駕，酒測值高達0.25mg／l，警方立即將王女逮捕並移送法辦，而後座的陳姓友人也遭開罰。

高市警苓雅分局三多路派出所員警23日深夜11時許巡經三多一路、武慶三路口時，發現王女騎車不穩，且見到警方神色驚慌意圖閃避，員警便立即上前攔查，盤查過程中，王女在面對警方的問答時眼神閃爍，追問之下王女才坦承出門前飲用約300cc的水果酒，酒測值達0.25mg／l。

王女遭逮後向警方供稱，晚間獨自在家小酌，喝了一小瓶水果酒後，突然接到陳姓友人來電表示自己與朋友在外聚餐，飲酒後不便騎車，希望王女載他回家，王女心想自己只喝一小瓶水果酒，路程又僅距離住家短短200公尺，便出發搭載友人。

王女載到友人後，卻在行經三多、武慶路口時，因行車不穩遭警方攔查，呼氣酒測超標遭移送法辦，後座陳姓友人也因未加勸阻遭警方依道路交通管理處罰條例第35條第8項開單。王女事後相當懊悔，直稱好心載友反遭逮捕移送，大嘆「這個好心的代價也太大！」。

苓雅分局長梁東山表示，酒後駕車對道路交通安全危害甚鉅，呼籲民眾切勿心存僥倖，務必遵守「酒後不駕車」的規定，不僅保護自己、也保障其他用路人的安全，警方也會將強力執法，嚴加取締酒後駕車的民眾，維護市民用路安全。

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