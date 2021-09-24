南韓人氣網紅情侶S.S Couple（成素情侶），YouTube頻道至今已經累積107萬粉絲訂閱，交往的5年期間受到許多觀眾喜愛，然而前陣子他們卻無預警中斷活動長達4個月，再現身竟是公布分手消息，他們過去高調放閃的影片全部下架，讓粉絲十分錯愕。

S.S Couple以情侶互整為題材爆紅，以一支「弄壞男友的相機」影片引起關注，在亞洲各地都有粉絲，交往期間2人還曾透露有結婚打算，更將對方的姓氏刺青在身上，然而他們的頻道在停更4個月後，23日所有恩愛的影片畫面都消失，還發布了長文向粉絲交代分手細節。

S.S Couple在文中提到，他們從小就認識，曾相依為命進而相愛，卻因為價值觀和性格差異，不得不分開，退回好友關係，讓對方走向不同的道路，「說長不長、說短不短的4年之間，謝謝大家給予S.S Couple頻道很多喜愛。」李成賢表示自己會繼續更新個人頻道，而李素恩則暫時休養。

李成賢也提到，這段時間李素恩健康出問題，需要好好調養身體，而他也收到兵單，因此接下來會無法如期告知觀眾他們的近況，決定先將S.S Couple頻道暫停營運，同時關閉留言功能，突如其來的消息引發網友瘋猜，分手是否和他們在其他頻道有不雅舉動相關，對此，他們也澄清否認。