台中市府地政局長吳存金帶領團隊，在2021國家卓越建設獎大放異彩。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市公共工程再創高峰！台中市府繼去年在國家卓越建設獎抱走10項大獎，今年再刷新紀錄，勇奪17個獎項，包含建設局、交通局、水利局、地政局、教育局、文化局、都發局、住宅處摘下2卓越、7金質、6優質、2特別獎的殊榮。

市府表示，都發局「綠空鐵道軸線計畫(南段)第一期工程」以最佳環境文化類、住宅處「大里區光正段二期社會住宅」以最佳社會住宅類雙雙奪下「卓越獎」，綠空鐵道軸線計畫串聯中、西、東、南區歷史文化資產，因應鐵路高架捷運化後，將舊台中車站附近舊鐵道立體駁坎，打造成不間斷的友善人行開放景觀步行空間；大里光正段二期社宅採三合院中埕的概念，利用錯層陽台搭配垂直牆版及斜面設計，並設置綠平台種植喬、灌木，在立面形成串聯的綠帶。

交通局「沙鹿區沙田路立體停車場新建工程」、建設局「台中市大里國民運動中心興建工程」、教育局「清水國小」及「西苑高中」2所校園工程則榮獲最佳規劃設計類「金質獎」，建設局「台中市南區長春國民運動中心興建工程」榮獲最佳施工品質類「金質獎」，文化局「帝國製糖廠台中營業所」修復暨再利用工程，及「台中纖維工藝博物館整修工程」則拿下最佳環境文化類「金質獎」的肯定。

沙鹿沙田路立體停車場各層皆規畫花台或金屬網植栽，將有限綠意延伸至屋頂花園，打造一座會呼吸的立體停車場；大里國運中心與運動公園相鄰，是座社區型運動場館。

清水國小新建校舍的屋頂瓦片改用金屬版，表現斜屋頂的現代感，適度呼應清水國小老校舍；西苑高中校舍保有原舊校舍軸線，並增加外部空間層次的豐富；南區長春國運中心為與在地鄰里結合，健身中心棟1樓加碼規劃里民活動場域，周邊並執行綠川水環境改善，活化整體景觀。

帝國製糖廠台中營業所是日治時期台中市公共建築代表作之一，市府於2017年投入修復再利用，平日辦理各項展覽與藝文活動，且周邊緊鄰星泉湖，結合湧泉公園豐富生態，成為民眾休閒的新亮點。

台中纖維工藝博物館有完善的博物館展覽、典藏等機能，周邊種植多樣的纖維染織植物，更打通地下室讓里民活動中心直穿纖維館進到大里運動公園及大里國運中心，形成一條長達500公尺的纖維綠帶。

交通局「豐原區豐原轉運中心新建工程」、「南屯區正心立體停車場新建工程」、建設局「台中市立仁愛之家興建多功能大樓工程」、地政局「第13期市地重劃區內滯洪池工程」及「烏日前竹地區區段徵收工程」獲最佳規劃設計類「優質獎」，水利局「大里區大峰路防災公園」則獲得最佳文化類「優質獎」的佳績。

豐原轉運中心的外觀攏起的線條、退縮花台，反映台鐵西部鐵道幹線沿途的山洞及平原景色；南屯正心立體停車場則結合左右的宗教建築、都市景觀及紋理，提供和諧、自然、環保的停車場域；仁愛之家多功能大樓由小家概念發展單元，各樓層預留半開放空間與屋頂空中花園，增加接近自然、公共交流機會。

第13期市地重劃區內滯洪池利用公園及學校預定用地開發，兼顧景觀休憩、自然生態及都市防災的功能；烏日前竹區段徵收則開發綠活住宅基地、水岸田園居，規劃低碳、美學、人本的目標，地下滯洪池遊樂與滯洪兼備。

而大里區大峰路防災公園兼具防洪、運動休閒、民眾集會的功能，為台中首座防災公園。

交通局「中區興中立體停車場新建工程」以最佳規劃設計類、住宅處「太平區育賢段二期社會住宅」以社會住宅類勇奪「特別獎」殊榮。中區興中立體停車場以停車場垂直綠地公園化為設計理念，將美觀、環保、生態合而為一，可凈化空氣、降低噪音和熱島效應的綠色屏障；太平育賢段二期社宅則採用多孔隙建築概念，將風、光、音、綠等物理環境納入設計。

國家卓越建設獎由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，為國內建設最高榮譽獎之一，得獎者將具資格推薦「全球卓越建設獎」，該獎在發掘公私部門優秀的建設作品，將台灣具文化代表性的建築發揚光大。