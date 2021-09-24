振興五倍券數位綁定與加碼券登記今(24日)進入第3天，經濟部統計截至下午3點為止，已有超過325萬人數位綁定，免抽籤的好食券僅剩74萬餘份，想拿500元好食券手腳要快。

根據經濟部統計，五倍券官網登入人次已突破1600萬人次，選擇數位綁定部分，個人綁定達242萬1878人，共同綁定有83萬7537人，合計達325萬9415人。

在加碼券登記部分更是踴躍，合計有4522萬2728人次上網登記，其中，最熱門的為國旅券，有760萬8402人預約登記，其次為農遊券，有753萬9947人，排名第3的是藝fun券，有740萬3600人登記，第4名則是動滋券，有719萬3861人預約，這4大加碼券登記人數都超過700萬。

另外，客庄券有655萬1763人登記，地方創生券有457萬8617人，i原券有108萬7123人。

至於有民眾反映為搶快登記，因而發生將姓名、手機號碼、電子郵件等個人資料輸入錯誤情形，擔心加碼券中籤後會收不到通知，影響個人權益，經濟部表示，將會在官網加碼券登記的欄位中，新增資料修改的功能，下周一(27日)上線，讓民眾可以做資料修正，解決資料輸入錯誤所造成的困擾。