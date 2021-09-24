資深藝人王中平和余皓然是演藝圈模範夫妻檔，兩人結婚25年育有一對寶貝兒女，其中18歲女兒韓菲校花級顏值曝光後，一舉一動都引起網友關注；星二代韓菲不只長得漂亮還是學霸，錄取加拿大名校多倫多大學，8月隻身前往報到開始留學生活，最近她曬剛出爐的學生證，證件照超仙，她還分享和朋友出遊合照，一雙漂亮鉛筆腿打臉批她出國就變胖的酸民。

上個月王中平和余皓然分享喜訊，漂亮女兒韓菲錄取第一志願加拿大多倫多大學人文學科，在8月20日獨自一人啟程飛往加拿大讀書；韓菲在抵達加拿大後，陸續都有在IG更新近況，今（24）日更在限時動態PO剛出爐的學生證，雀躍地喊「FINALLY GOT U」。

韓菲在IG曬剛出爐的學生證，超仙證件照驚喜曝光。(圖/ 摘自韓菲IG)

韓菲公開自己的學生證，也讓證件照曝光，她放下長直髮梳成旁分，因為證件照需求所以把頭髮塞到耳後，臉蛋上淡妝輕抹，一雙大眼睛、高挺鼻樑和瓜子臉，清新脫俗的模樣活像是個小仙女；許多網友都很驚喜，忍不住讚嘆「連證件照都美得不像話」。

韓菲（圖左一）日前開直播被酸民說好像變胖，但從她和朋友的合照看到她依舊有一雙鉛筆美腿。(圖/ 摘自韓菲IG)

在韓菲離台1個多月，她上次開直播卻收到網友說她「變胖」的訊息，讓她只能笑笑地承諾，「明天開始減肥」；不過，從韓菲IG上看到日前和朋友出遊的合照，下半身還是一雙纖細鉛筆腿，根本沒有胖到哪裡去，默默打臉那些說她胖了的酸民。