12名鋼琴家大變身，邊彈琴邊演戲，挑戰6台琴24隻手，也展現音樂家幽默風趣的一面。（台南國際音樂節提供）

鋼琴家是一項必須長期獨自一人，專注打磨演奏技術與修練自我的工作，由旅德鋼琴家沈妤霖發起，集結全台12名鋼琴家，挑戰6架鋼琴、24隻手同台演奏，展現鋼琴合奏的可能性，本周末在台南國際音樂節首登場。

沈妤霖表示，當鋼琴家很孤單，「我們從小到大都是一個人練功，少有機會和其他鋼琴家同台演奏，也因為這樣，既然這麼孤單，為什麼不大家一起合作一次？很多人覺得不可能12名鋼琴家一起演奏，但我們還是做到了。因為能和別人一起分享音樂，是我們最快樂的事情。」

12名鋼琴家同台究竟要怎麼演才有趣？沈妤霖表示，除了展現鋼琴單手、雙手、四手、六手、八手、雙鋼琴、六鋼琴等不同演奏方式，在曲目安排上，也希望讓觀眾聽見多種風格的音樂，包括古典、爵士樂，探戈、法國香頌等作品，並邀請作曲家特別編曲。

此外，鋼琴家們還會化身成演員，演奏與演戲合而為一，呈現鋼琴比賽現場評審與選手、選手與選手之間，有趣的互動，有人搗亂，有人正經，戲劇效果十足。

沈妤霖表示，每位鋼琴家都有自己的演奏個性，「但這次大家看到的不是我們的差異性，還有共通性，以及看見我們對鋼琴的狂熱付出。」

參與演出的鋼琴家包括沈妤霖、張欽全、黎國媛、嚴俊傑、范姜毅、盧易之、 Nikolai Saratovsky、 鍾曉青、黃瑞蘭、廖培鈞、葉孟儒與林冠廷。演出將於9月25日在台南文化中心演藝廳登場。