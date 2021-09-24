歐股周五開盤時下挫；市場對於陷入困境的房地產開發商中國恆大的擔憂揮之不去，對該亞洲國家曝險較大的礦業股和零售股跌幅最大。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌2.26點或0.48%，為465.24點。歐股此前出現連三漲。與中國關聯較大的礦業股、汽車股、零售股出現領跌，跌幅均逾1%。

股市在本周中段出現彈升之後，投資人周五尋求獲利了結；主因是中國恆大沒有在支付8350萬美元債券利息的最後期限之際做出任何說明。市場已傳出，部分債權人在24日仍未收到利息。

德國運動用品製造商愛迪達(Adidas)和Puma分別下跌3.7%和2.5%。美國同業耐吉(Nike)下調2022財年銷售預期，並表示，由於供應鏈持續吃緊，預計將推延假日購物季活動。

德國DAX指數下跌0.7%。進入本周末，德國將選出梅克爾(Merkel)總理的接班人。

英國製藥廠阿斯利康(AZ)股價飆升3.2%。該新冠疫苗開發商表示，其抗癌藥物Lynparza在晚期試驗中達成主要目標。