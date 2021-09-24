上海航交所今日公布最新SCFI綜合指數，本周持續走高，但增幅有所縮減，總計本周上漲21.28點，來到4643.79點，漲幅0.46％，其中，美西線連續兩周持平，美東線來到11976美元的新高位置。

這周最新運價出爐，供不應求狀況未解，運價再度創高。遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達7551美元，較前一周上漲27美元，漲幅0.36％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）6322美元，連續兩周持平；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達11976美元，較前一周漲217美元，漲幅1.8％。

近洋線方面，日本關東、關西都與上周持平，東南亞每TEU上升17美元，報價951美元，周漲幅1.82％，韓國每TEU報價增加9美元，來到339美元，漲幅2.73％。

歐美終端庫存仍低，因疫情反覆、貨櫃堆積及美西工會談判，碼頭塞港情形無解，準班率依舊偏低，運價下檔空間有限，預期到明年年中仍然無解，短期運價愈小不易。