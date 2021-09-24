由知名獨立遊戲發行商 Devolver Digital 發行的多人非同步神廟跑酷遊戲《幻影深淵（Phantom Abyss）》推出全新更新，目前改版已在 Steam 上線。本次更新將在玩家奔馳跑酷的途中出現全新敵人、聖物、更多幽魂以及處處埋伏的陷阱！為慶祝大量新內容上線，《幻影深淵》將自 9 月 24 日起至 9 月 28 日期間於 Steam 周末特賣中祭出 75 折優惠，售價新台幣 366 元。

神廟現在是一條通往煉獄的單行道。

神廟現在是一條通往煉獄的單行道，每個迷失的靈魂將陪伴著剛踏入此地的玩家們。在廢墟與洞穴深處中靜靜長眠的聖物房現在將有多個聖物同時存在，但假若你不幸碰到了劫匪且被他搶先一步，那麼，能夠被你帶走的可能也只有一袋黃沙。然而，煉獄擁有解放所有靈魂的關鍵，並且一樣可以永久封印一座神廟。

垂直旋轉的刀刃是本次加入的全新障礙物。

全新的障礙物將包含垂直旋轉的刀刃、以不同速度與方式滾動的樹幹、可以滑行的區段還有會崩塌的地段，以及將追著玩家跑並在擊中物體時爆炸的導向炸彈！神殿的狡詐守護者也將用他們的鐵鍊狠狠擊打那些膽敢挑戰的人。此外，漂浮炸彈和地雷區所造成的爆炸也將影響神廟地形，這些改動都是為了讓每一趟跑酷的危險與刺激更甚從前！

《幻影深淵》將持續為搶先體驗的玩家們擴充更多豐富的內容，新的房間、陷阱、鞭子和更多遊戲元素將陸續被加入。若想獲得更多遊戲資訊，敬請持續追蹤 遊戲官網 和 Devolver Digital (@devolverdigital) 的官方 twitter。