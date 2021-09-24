景文科技大學為守護全校師生健康升級防疫設施，由台北陽明扶輪社、台北華齡扶輪社、台北陽星扶輪社，攜手捐贈一座防疫通道，於今（24日）上午啟用。（景文科大提供）

景文科技大學為守護全校師生健康升級防疫設施，由台北陽明扶輪社、台北華齡扶輪社、台北陽星扶輪社，攜手捐贈一座防疫通道，於今（24日）上午啟用。（景文科大提供）

景文科技大學為守護全校師生健康升級防疫設施，由台北陽明扶輪社、台北華齡扶輪社、台北陽星扶輪社，攜手捐贈一座防疫通道，於今（24日）上午啟用。（景文科大提供）

景文科技大學為守護全校師生健康升級防疫設施，由台北陽明扶輪社、台北華齡扶輪社、台北陽星扶輪社，攜手捐贈一座防疫通道，於今（24日）上午啟用，防疫通道具消毒噴霧的功能，可快速表面消毒、量體溫，還有消毒毯等多元用途，為全校師生健康與校園安全增加更多防護。

景文科大董事長劉顯達表示，這座防疫通道放在學生宿設大樓，對於同學住宿也會更加放心；校長于第也說，感謝扶輪社協助景文科大強化防疫工作，在疫情期間，儘可降低學生感染病毒的風險，讓景文科大防疫措施再次升級。

台北陽明扶輪社社長陳巧蓉表示，為提供安全授課環境，號召社友捐贈防疫通道來照顧莘莘學子以及師長們的健康，在全體社員親力親為下迅速完成專屬大專校院量身訂做的安心防疫通道，希望藉此幫助全校師生降低病毒的感染風險，並協助師生們在安全無虞的環境下進行知識的傳授。

景文科大指出，此防疫通道設備通過SGS九項測試認證，除了有量體溫消毒噴霧的功能，波長222奈米紫外線光源能快速表面消毒、還有奈米銀離子噴霧及消毒毯全面殺菌，可提供學校師生多重防護。