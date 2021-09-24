台東子弟蔡彥安致力研究荖葉相關產品，盼翻轉民眾對荖葉的刻板印象。（蔡旻妤攝）

台東子弟蔡彥安致力研究荖葉相關產品，盼翻轉民眾對荖葉的刻板印象。（蔡旻妤攝）

台東子弟蔡彥安家中從事荖葉種植25年，有感荖葉一般給台灣民眾不健康的觀感，她致力研究將荖葉蒸餾出純露做成手工皂、面膜等產品，並創立品牌網站，扭轉深植民眾心中「荖葉只能搭配檳榔」的負面印象。

蔡彥安近年與家人討論時，發現荖葉在東南亞國家是1項可入菜、入藥、有益身體的綠金植物，而台灣多數民眾認為荖葉是搭配檳榔一起食用的植物，普遍沒有好印象，她卻翻轉荖葉形象，將其蒸餾出純露製成手工皂、面膜，近期研發洗手乳，她說，希望大家看見荖葉的不一樣。

她也推出手工皂體驗，讓民眾進一步認識荖葉，荖葉有助修護、保濕，不少婆婆媽媽剛接觸時反應兩極，有的嚐鮮接受，也有部分表示「有種草本味」。她指出，檳榔連同荖葉不健康形象深植民眾心中，要扭轉傳統想法非常不容易，「但我能做的，只有堅持不放棄」。

蔡彥安畢業於實踐大學應用英語系及高雄大學國際高階經營管理碩士在職專班，她看到父母每天辛苦種植荖葉，只為將她拉拔養大，回鄉工作是一直以來的心願，也是家人的期待，因此返鄉奉獻所學，努力將家中的產業發揚光大。

蔡彥安說，創業半年多，家人只有在背後默默支持，直到近期的手工皂活動上，原本稱沒空前來的爸爸突然現身在會場後方，讓她覺得既溫暖又感動，這也是頭一次感受到家人以行動支持。

此外，荖葉全台共種植面積1119公頃，超過8成都在台東，而2016年的尼伯特颱風更是讓荖葉農心血毀於一夕，政府雖鼓勵轉作其他作物，但荖葉農普遍年齡層較高，選擇不轉做的原因在於已投入大量成本，沒有心力及財力轉作別項農作物。

蔡彥安盼未來能收購在地農民辛苦種植的荖葉，推廣教學友善及有機耕作，降低環境賀爾蒙惡性循環，使用天然營養劑減少蟲害和讓農作成長。